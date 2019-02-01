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Через туман в Україні закрили два морські канали, з обмеженнями працюють чотири порти

Київ • УНН

 • 10641 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україні закрили два морських канали через несприятливі погодні умови, ще чотири порти працюють з обмеженнями. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані АМПУ.

Станом на 1 лютого, закрито для проходження суден Бузько-Дніпровсько-лиманський та Херсонський морський канали. У морських портах "Миколаїв", "Ольвія", "Херсон" обмежено лоцманські проведення суден, у порту "Рені" обмежено вантажні операції з зерновими.

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Як зазначають у відомстві, міри прийнято через туман.

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

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