Президент Молдови застряг у Москві через тумани
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент Молдови Ігор Додон не може вилетіти з Москви через сильні тумани. Про це повідомляє Noi.md, передає УНН.
Через погоду було скасовано кілька повітряних рейсів, у тому числі рейс "Москва-Кишинів", яким Ігор Додон повинен був повернутися до Молдови. З цієї причини президент скасував брифінг, який повинен був відбутися сьогодні в міжнародному аеропорту Кишинева.
Ігор Додон перебував з робочим візитом в РФ 30-31 січня. Під час візиту він зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, Патріархом Кирилом і очільником "Газпрому" Олексієм Міллером.
Як повідомляв УНН, на урочистих зборах, присвячених 10-річчю Помісного собору, Ігор Додон заявив, що народ Молдови назавжди збереже єдність з Російською православною церквою.