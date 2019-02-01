Президент Молдови застряг у Москві через тумани

Через погоду було скасовано кілька повітряних рейсів, у тому числі рейс "Москва-Кишинів", яким Ігор Додон повинен був повернутися до Молдови. З цієї причини президент скасував брифінг, який повинен був відбутися сьогодні в міжнародному аеропорту Кишинева.

Ігор Додон перебував з робочим візитом в РФ 30-31 січня. Під час візиту він зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, Патріархом Кирилом і очільником "Газпрому" Олексієм Міллером.

Як повідомляв УНН, на урочистих зборах, присвячених 10-річчю Помісного собору, Ігор Додон заявив, що народ Молдови назавжди збереже єдність з Російською православною церквою.