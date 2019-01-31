Президент Молдовы: наш народ навсегда сохранит единство с РПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Народ Молдовы навсегда сохранит единство с Русской православной церковью. Об этом заявил президент республики Игорь Додон, принявший участие в торжественном собрании, посвященном 10-летию Поместного собора, на котором был избран нынешний предстоятель Русской православной церкви, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу главы Молдовы.
“Заверил Патриарха Кирилла и всех присутствовавших, что наш народ навсегда сохранит единство с Русской православной церковью и не допустит насаждения в нашей стране антисемейной идеологии, разрушающей достоинство человека”, — написал Додон на своей странице в Facebook. Он также высказался за “сохранение единства православного мира” и повторил свою инициативу о проведении Собора православных церквей на территории Молдовы.
Додон поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за “труды во благо единства церкви и всех православных народов и в первую очередь за заботу о православной церкви Молдовы”, являющейся неотъемлемой частью Русской православной церкви. “Пожелал Святейшему Патриарху Кириллу от себя лично и от всего народа Молдовы крепкого здоровья, всяческих успехов и Божией помощи на его высоком поприще. Выразил надежду, что его пастырский визит в нашу страну состоится в самое ближайшее время”, — отметил глава молдавского государства.
Визит патриарха Кирилла в Молдову планировался на октябрь 2018 года, он намеревался посетить Кишинев, а также города Бельцы и Комрат. Однако затем визит был перенесен на более поздний срок.
Напоминаем, что еще осенью прошлого года Додон пообещал патриарху Кириллу, что молдавская церковь останется частью РПЦ.