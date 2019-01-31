Президент Молдови: наш народ назавжди збереже єдність з РПЦ

“Запевнив Патріарха Кирила і всіх присутніх, що наш народ назавжди збереже єдність з Російською православною церквою і не допустить насадження в нашій країні антисімейної ідеології, яка руйнує гідність людини”, — написав Додон на своїй сторінці в Facebook. Він також висловився за “збереження єдності православного світу” і повторив свою ініціативу про проведення Собору православних церков на території Молдови.

Додон подякував предстоятелю Російської православної церкви за “працю на благо єдності церкви і всіх православних народів і в першу чергу за турботу про православну церкву Молдови”, що є невід’ємною частиною Російської православної церкви. “Побажав Святішому Патріарху Кирилу від себе особисто і від усього народу Молдови міцного здоров’я, всіляких гараздів та Божої допомоги на його високому терені. Висловив надію, що його пастирський візит в нашу країну відбудеться в самий найближчий час”, — зазначив глава молдавської держави.

Візит патріарха Кирила в Молдову планувався на жовтень 2018 року, він мав намір відвідати Кишинів, а також міста Бєльці і Комрат. Однак потім візит був перенесений на більш пізній термін.

Нагадуємо, що ще восени минулого року Додон пообіцяв патріарху Кирилу, що молдовська церква залишиться частиною РПЦ.