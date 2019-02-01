Президент Молдовы застрял в Москве из-за туманов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон не может вылететь из Москвы из-за сильных туманов. Об этом сообщает Noi.md, передаёт УНН.
Из-за погоды было отменено несколько воздушных рейсов, в том числе рейс "Москва-Кишинёв", которым Игорь Додон должен был вернуться в Молдову. По этой причине президент отменил брифинг, который должен был состояться сегодня в международном аэропорту Кишинёва.
Игорь Додон находился с рабочим визитом в РФ 30-31 января. В ходе визита он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, Патриархом Кириллом и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Как сообщал УНН, на торжественном собрании, посвященном 10-летию Поместного собора, Игорь Додон заявил, что народ Молдовы навсегда сохранит единство с Русской православной церковью.