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Из-за давления зоозащитников закрывается старейший передвижной цирк США

Киев • УНН

 • 12367 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Старейший в США передвижной цирк братьев Рислинг, Барнума и Бейли, который проработал 146 лет, закрывается из-за экономической нерентабельности. Об этом сообщает BBC , передает УНН.

Так, последнее представление цирка состоится в мае 2017 года.

Одной из причин падения спроса на билеты стало исключение из цирковой программы номеров со слонами в мае 2016 года. На этот шаг администрация пошла из-за давления зоозащитников. Животных передали в Центр сохранения живой природы во Флориде.

Организация PETA опубликовала на своем сайте пресс-релиз, в котором назвала окончание работы старейшего американского передвижного цирка своей победой. Сообщается, что активисты боролись за это 36 лет.

Цирк был создан в 1871 году в Нью-Йорке и первоначально представлял собой гибрид музея диковинок, шоу уродов и зверинца. Его основателем стал шоумен Финеас Тейлор Барнум. Десять лет спустя к нему присоединился Джеймс Бейли, в начале XX века предприятие продали братьям Рислинг, которые добавили свои имена к названию, которое уже стало легендарным.

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