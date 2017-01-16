Через тиск зоозахисників закривається найстаріший пересувний цирк США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Найстаріший в США пересувний цирк братів Рислінг, Барнума і Бейлі, який пропрацював 146 років, закривається через економічну нерентабельність. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Так, остання вистава цирку відбудеться в травні 2017 року.
Однією з причин падіння попиту на квитки стало виключення з циркової програми номерів зі слонами в травні 2016 року. На цей крок адміністрація пішла через тиск зоозахисників. Тварин передали в Центр збереження живої природи у Флориді.
Організація PETA опублікувала на своєму сайті прес-реліз, в якому назвала закінчення роботи найстарішого американського пересувного цирку своєю перемогою. Повідомляється, що активісти боролися за це 36 років.
Цирк був створений в 1871 році в Нью-Йорку і спочатку представляв собою гібрид музею чудасій, шоу виродків і звіринця. Його засновником став шоумен Фінеас Тейлор Барнум. Десять років потому до нього приєднався Джеймс Бейлі, на початку XX століття підприємство продали братам Рислінг, які додали свої імена до назви, яка вже стала легендарною.