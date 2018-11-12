Из-за столкновений в Йемене за сутки погибли около 150 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. По меньшей мере 149 человек погибли в течение 24 часов при столкновениях между сторонниками правительства и повстанцами в йеменском городе Ходейда. Об этом сообщили медики и источники среди военных, передает УНН со ссылкой на AFP.
Борьба за контроль над городом Ходейда, который на данный момент удерживают повстанцы, перекинулась на жилые улицы в воскресенье, 11 ноября, на фоне ожесточенного сопротивления повстанцев-хусит правительственным силам, поддерживаемым Саудовской Аравией, сообщили источники среди военных.
Опасения относительно безопасности гражданского населения в городе растут с 1 ноября, когда силы лоялистов возобновили операцию по взятию Ходейды под контроль.
Город-порт на Красном море подконтролен поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам с 2014 года.
Напомним, возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция еще в сентябре заявила о начале масштабного наступления на удерживаемый хуситами портовый город Ходейда.