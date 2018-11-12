Через сутички у Ємені за добу загинули близько 150 людей

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Щонайменше 149 людей загинули протягом 24 годин під час зіткнень між прихильниками уряду і повстанцями у єменському місті Ходейда. Про це повідомили медики і джерела серед військових, передає УНН з посиланням на AFP.

Боротьба за контроль над містом Ходейда, яке наразі утримують повстанці, перекинулася на житлові вулиці у неділю, 11 листопада, на фоні запеклого опору повстанців-хуситів урядовим силам, підтримуваним Саудівською Аравією, повідомили джерела серед військових.

Побоювання щодо безпеки цивільного населення у місті зростають з 1 листопада, коли сили лоялістів відновили операцію зі взяття Ходейди під контроль.

Місто-порт на Червоному морі підконтрольне підтримуваним Іраном повстанцям-хуситам з 2014 року.

Нагадаємо, очолювана Саудівською Аравією аравійська коаліція ще у вересні заявила про початок масштабного наступу на утримуване хуситами портове місто Ходейда.

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