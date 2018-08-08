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Из-за жары в Германии раньше сроков поспел виноград

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Немецкие виноделы приступили к сбору урожая с опережением графика в несколько недель, передает УНН со ссылкой на Odessa American.

Причина - аномальная жара, благодаря которой виноград созрел в рекордно короткие сроки.

"Я вырос на винодельческой ферме. За прожитые мной 52 года я никогда не видел, чтобы урожай собирали в первую неделю августа", - рассказал местный фермер Матиас Вольф.

Официально сбор винограда начался 6 августа. Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 августа в 2007, 2011 и 2014 годах.

"А 2017 году урожай начали собирать 16 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине может появиться праздник винодела.

Также напомним, украинский бренд "Коктебель" рассказал о секретах создания своего вина.

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