Через спеку в Німеччині раніше термінів достиг виноград
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Німецькі винороби приступили до збору врожаю з випередженням графіка на кілька тижнів, передає УНН з посиланням на Odessa American.
Причина - аномальна спека, завдяки якій виноград дозрів в рекордно короткі терміни.
"Я виріс на виноробній фермі. За прожиті мною 52 роки я ніколи не бачив, щоб урожай збирали в перший тиждень серпня", - розповів місцевий фермер Матіас Вольф.
Офіційно збір винограду почався 6 серпня. Попередній рекорд був зафіксований 8 серпня в 2007, 2011 і 2014 роках.
"А 2017 року врожай почали збирати 16 серпня", - йдеться в повідомленні.
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