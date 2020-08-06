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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 105197 просмотра

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Из-за сильных ливней в Южной Корее погибли 16 человек, еще 11 - пропали без вести

Из-за сильных ливней в Южной Корее погибли 16 человек, еще 11 - пропали без вести

Киев  •  УНН

 • 13367 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В столице Южной Кореи, Сеуле, из-за шестидневного проливного дождя погибли 16 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на Центральный штаб контрмер и безопасности пишет The KoreaHerald, передает УНН.

"Более 4900 человек из 1598 домохозяйств были вынуждены эвакуироваться, а 3019 человек из 952 домохозяйств еще не вернулись домой. В провинциях Гангвон и Кьонг 2053 человека вынуждены находиться в зданиях школ, общественных центрах и гимназиях в среду вечером из-за риска затопления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу до 9:00 в Сеуле и прилегающих провинциях - Кьонг, Северный Чхунчхон, Южный Чхунчхон и Гангвон выпало 690,5 мм дождя. Ливень сопровождался грозами и сильным ветром. Сейчас сообщается о 5177 случаях повреждения имущества, 2617 из них касаются частной собственности.

"Более 1400 жилых домов были затоплены, также поступило 1255 сообщений о повреждении сараев и складских помещений. Ливень также подтопил 8065 га сельскохозяйственных угодий. На дорогах и путепроводах было зафиксировано около 1043 случаев повреждений", - пишет издание.

Корейское погодное агентство сообщило, что в Сеуле, Кёнгидо и провинции Гангвон дождь может замедлиться сегодня днем, а позднее - в провинциях Северный и Южный Чхунчхон, вероятно, начнется снова в пятницу.

По данным местных спасателей, работа с аварийного восстановления завершена примерно на 68,5%. Ремонтом поврежденного имущества занимаются 53667 гражданских работников пожарных, полицейских, добровольцев и военнослужащих.

Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре человека погибли во время прохождения тропического шторма "Ханна" но территории регионов на северо-востоке Мексики.

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