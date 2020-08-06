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Через сильні зливи у Південній Кореї загинули 16 людей, ще 11 - зникли безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У столиці Південної Кореї, Сеулі, через шестиденний проливний дощ загинуло 16 людей, ще 11 вважають зниклими безвісти. Про це із посиланням на Центральний штаб контрзаходу та безпеки пише The KoreaHerald, передає УНН.

"Понад 4900 осіб із 1598 домогосподарств були змушені евакуюватися, а 3019 осіб із 952 домогосподарств ще не повернулися додому. У провінціях Гангвон та Кьонгі 2 053 людини змушені перебувати у школах, громадських центрах та гімназіях в середу ввечері через ризик затоплення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у суботу до 9:00 в Сеулі та прилеглих провінціях - Кьонгі, Північний Чхунчхон, Південний Чхунчхон та Гангвон випало 690,5 мм дощу. Злива супроводжувалась грозами та сильним вітром. Наразі повідомляється про 5177 випадків пошкодження майна, 2617 з них стосуються приватної власності.

"Більше 1400 житлових будинків було затоплено, також надійшло 1255 повідомлень про пошкодження сараїв та складських приміщень. Злива також підтопила 8 065 га сільськогосподарських угідь. На дорогах та шляхопроводах було зафіксовано близько 1043 випадків пошкоджень", – пише видання.

Корейське погодне агентство повідомило, що у Сеулі, провінції Кьонгі та провінції Гангвон дощ може сповільнитися сьогодні вдень, а пізніше - у провінціях Північний та Південний Чхунчхон, ймовірно, почнеться знову у п’ятницю.

За даними місцевих рятувальників, робота з аварійного відновлення завершена приблизно на 68,5%. Ремонтом пошкодженого майна займаються 53 667 цивільних працівників, пожежних, поліцейських, добровольців та військовослужбовців.

Як повідомляв УНН, щонайменше чотири людини загинули під час проходження тропічного шторму "Ханна" по території регіонів на північному сході Мексики.

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