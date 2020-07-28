Циклон "Ханна": стихія дійшла до Мексики, щонайменше 4 загиблих

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули під час проходження тропічного шторму “Ханна” по території регіонів на північному сході Мексики. Двоє людей стали жертвами удару стихії в штаті Тамауліпас, ще двоє — в Коауїлі, повідомила на своєму сайті в понеділок газета Milenio, передає УНН.

Шторм приніс сильні дощі, що викликали масштабні підтоплення і перебої з електропостачанням у багатьох населених пунктах. У штаті Нуево-Леон, за даними влади, в безпечні райони було вивезено понад 700 осіб, ще близько 400 були евакуйовані в Тамауліпас. Влада постраждалих регіонів продовжує оцінку завданої циклоном шкоди.

У понеділок шторм втратив силу і перетворився на тропічну депресію. За даними Національного управління цивільної оборони, в даний час вона знаходиться в районі штатів Дуранго і Сакатекас, де також очікуються сильні опади.

#Atentos
Av. Cristina Laralde, canalón Topo Chico al 90 por ciento de su captación @GobSanNicolas @nuevoleon pic.twitter.com/I6NrkFyOTV

— Protección Civil NL (@PC_NuevoLeon) July 26, 2020

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