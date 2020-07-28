Циклон "Ханна": стихия пришла в Мексику, не менее 4 погибших

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100357 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108951 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113807 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144928 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114555 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137927 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103450 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102753 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105022 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102259 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Циклон "Ханна": стихия пришла в Мексику, не менее 4 погибших

Циклон "Ханна": стихия пришла в Мексику, не менее 4 погибших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли при прохождении тропического шторма “Ханна” по территории регионов на северо-востоке Мексики. Два человека стали жертвами удара стихии в штате Тамаулипас, еще два — в Коауиле, сообщила на своем сайте в понедельник газета Milenio, передает УНН.

Шторм принес сильные дожди, вызвавшие масштабные подтопления и перебои с электроснабжением во многих населенных пунктах. В штате Нуэво-Леон, по данным властей, в безопасные районы были вывезены более 700 человек, еще порядка 400 были эвакуированы в Тамаулипасе. Власти пострадавших регионов продолжают оценку нанесенного циклоном ущерба.

В понедельник шторм потерял силу и превратился в тропическую депрессию. По данным Национального управления гражданской обороны, в настоящее время она находится в районе штатов Дуранго и Сакатекас, где также ожидаются сильные осадки.

#Atentos
Av. Cristina Laralde, canalón Topo Chico al 90 por ciento de su captación @GobSanNicolas @nuevoleon pic.twitter.com/I6NrkFyOTV

— Protección Civil NL (@PC_NuevoLeon) July 26, 2020

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