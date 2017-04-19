Из-за шторма в Мариуполе обесточены 30 подстанций

Штормовой юго-западный ветер и дождь, который с ночи дует в Мариуполе, уже привел к отключению электроэнергии в Мариуполе.

Как сообщил начальник Мариупольского РЭС Максим Батенко, ночью были обесточены 30 подстанций, к утру неполадки были устранены на большинстве из них. Осталось подключить 10.

Сильный ветер за ночь вывел из строя сети в районе Городского парка, автовокзала, а также в Центральном районе", - говорится в сообщении.

Беспокойная погода залила и городской пляж, в том числе залита так называемая зеленая зона.

Напомним, в результате дождей с мокрым снегом и шквалистых порывов ветра и срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 152 населенных пунктов в шести областях: Днепропетровской - 73, Харьковской - 38, Полтавской - 35, Херсонской - 4, Кировоградской - 1 и Запорожской - 1.