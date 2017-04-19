Через шторм у Маріуполі знеструмлено 30 підстанцій

Штормовий південно-західний вітер і дощ, який з ночі дме в Маріуполі, вже спричинив відключення електроенергії в Маріуполі.

Як повідомив начальник Маріупольського РЕМ Максим Батенко, вночі було знеструмлено 30 підстанцій, на ранок усунули неполадки на більшості з них. Залишилося підключити 10.

Сильний вітер за ніч вивів з ладу мережі в районі Міського парку, автовокзалу, а також в Центральному районі", — сказано в повідомленні.

Неспокійна погода залила і міський пляж, в тому числі залита так звана зелена зона.

Нагадаємо, внаслідок дощів з мокрим снігом та шквалистих поривів вітру й спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях: Дніпропетровській — 73, Харківській — 38, Полтавській — 35, Херсонській — 4, Кіровоградській — 1 та Запорізькій — 1.