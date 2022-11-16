Из-за российских обстрелов Хмельницкая и Ровенская АЭС были обесточены, - МАГАТЭ

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"Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) вчера потеряла полный доступ к электросети из-за военных атак в стране, заставив ее временно полагаться на дизельные генераторы для резервного питания", — говорится в сообщении.

Детали

В МАГАТЭ сообщили, что подключение ХАЭС к электросети было полностью утрачено 15 ноября в 18:35 после того, как в течение двух с половиной часов из-за российских ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины были потеряны четыре действующих линии электропередач.

Более чем через девять часов – в 03:45 сегодня утром – станция восстановила внешнюю электроэнергию через две резервные линии электропередач, а дизель-генераторы были остановлены. Одна из этих линий снова была потеряна примерно через час и восстановлена ​​только в 11:25. Два блока реактора остаются в режиме остановки.

Ровенская АЭС вчера днем ​​потеряла подключение к одной из линий электропередач напряжением 750 кВ. В результате станция снизила мощность, а один из четырех ее блоков автоматически отключился. Станция сегодня в 04:00 увеличила мощность еще одного энергоблока, чтобы продолжить подачу электроэнергии в украинскую сеть.

В Украине есть 15 реакторов на четырех АЭС, а также Чернобыльская АЭС.

Напомним

НАЭК "Энергоатом" останавливает трудовые договоры с работниками Запорожской АЭС, подписавших контракты с фейковым предприятием АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", которым управляет "Росатом", но не увольняет их.