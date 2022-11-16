Через російські обстріли Хмельницька та Рівненська АЕС були знеструмлені, - МАГАТЕ

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"Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) вчора втратила повний доступ до електромережі через військові атаки в країні, змусивши її тимчасово покладатися на дизельні генератори для резервного живлення", — йдеться у повідомленні.

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В МАГАТЕ повідомили, що підключення ХАЕС до електромережі було повністю втрачено 15 листопада о 18:35 після того, як протягом двох з половиною годин через російські ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України були втрачені чотири діючі лінії електропередач.

Більше ніж через дев’ять годин – о 03:45 сьогодні вранці – станція відновила зовнішню електроенергію через дві резервні лінії електропередач, а дизель-генератори були зупинені. Одна з цих ліній знову була втрачена приблизно через годину та відновлена ​​лише об 11:25. Два блоки реактора залишаються в режимі зупинки.

Рівненська АЕС вчора вдень втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ. У результаті станція знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився. Станція сьогодні о 04:00 збільшила потужність ще одного з енергоблоків, щоб продовжити подачу електроенергії в українську мережу.

В Україні є 15 реакторів на чотирьох АЕС, а також Чорнобильська АЕС.

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