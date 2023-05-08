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Спустя год стала известна причина смерти звезды "Славных парней" Рэя Лиотты

Спустя год стала известна причина смерти звезды "Славных парней" Рэя Лиотты

Киев • УНН

 • 3191094 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Причиной смерти Рэя Лиотты стала острая сердечная недостаточность и жидкость в легких, это стало известно через год после его внезапной смерти в возрасте 67 лет. Тогда было объявлено, что он умер во сне в отеле в Доминиканской Республике, где снимался в новом фильме, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Звезда "Славных парней" умер 26 мая в возрасте 67 лет от острой сердечной недостаточности и жидкости в легких - известной в медицине как отек легких - а также страдал атеросклерозом, который является сужением артерий. В документах, полученных TMZ, врачи классифицировали причину смерти как естественную и ненасильственную - дыхательную недостаточность, отек легких и острую сердечную недостаточность.

Сразу после его смерти было объявлено, что он умер во сне в отеле Casas del XVI в Zona Colonial в Доминиканской Республике, где снимался в новом фильме. Он умер через несколько недель после начала съемок "Опасных вод". Бригада скорой помощи поспешила к зданию, но спасти его не удалось, и его тело перевезли в судебно-медицинский институт в Санто-Доминго.

Дополнение

У актера осталась невеста Джейси Ниттоло, которой тогда было 46 лет, а также дочь Карсен, которой тогда было 23 года, которая была у него от бывшей жены Мишель Грейс. Актер был замечен в Лос-Анджелесе в марте 2022 года, где, по словам очевидцев, он выглядел "заметно бледным" и "нуждался в помощи камердинера, который одевал его пиджак". 

Его внезапная смерть шокировала поклонников, поскольку в последние годы актёр переживал огромный подъём в своей карьере, снявшись вместе с Тароном Эджертоном в фильме "Чёрная птица" в 2022 году. В последние годы он также снялся в фильмах "Брачная история" и "Никаких резких движений".

Но наибольшую известность ему принесла невероятная игра в гангстерской классике Мартина Скорсезе "Славные парни" 1990 года, где он сыграл Генри Хилла, а роль Джимми Конвея исполнил 78-летний Роберт Де Ниро.

Лиотта был курильщиком примерно до 2018 года, когда начал сниматься в рекламе Chantix от Pfizer. В одной из них он говорит: "В фильмах я часто играю крутого парня. Но я не был достаточно сильным, чтобы бросить курить самостоятельно, пока не попробовал Чантикс". Представитель фирмы ранее заявил, что актер "хотел поделиться своей историей, чтобы помочь другим", поэтому присоединился к актерскому составу для съемок в рекламе.

Лиотта родился в Нью-Джерси в 1954 году, но его мать бросила его в приюте, а через полгода его усыновили. После окончания школы он переехал в Нью-Йорк и работал барменом, пока не получил роль в мыльной опере "Другой мир" в 1980 году.

Известность Лиотта получил, сыграв бывшего заключённого Рэя Синклера в чёрной комедии "Что-то дикое" 1986 года, за которую он получил номинацию на "Золотой глобус".

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