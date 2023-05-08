Через рік стала відома причина смерті зірки "Славних хлопців" Рея Ліотти

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Зірка "Славних хлопців" помер 26 травня у віці 67 років від гострої серцевої недостатності та рідини в легенях - відомої в медицині як набряк легенів - а також страждав на атеросклероз, який є звуженням артерій. У документах, отриманих TMZ, лікарі класифікували причину смерті як природну і ненасильницьку - дихальну недостатність, набряк легенів і гостру серцеву недостатність.

Відразу після його смерті було оголошено, що він помер уві сні в готелі Casas del XVI в Zona Colonial в Домініканській Республіці, де знімався у новому фільмі. Він помер через кілька тижнів після початку зйомок "Небезпечних вод". Бригада швидкої допомоги поспішила до будівлі, але врятувати його не вдалося, і його тіло перевезли до судово-медичного інституту в Санто-Домінго.

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В актора залишилася наречена Джейсі Ніттоло, якій тоді було 46 років, а також донька Карсен, якій тоді було 23 роки, яка була у нього від колишньої дружини Мішель Грейс. Актор був помічений у Лос-Анджелесі в березні 2022 року, де, за словами очевидців, він виглядав "помітно блідим" і "потребував допомоги камердинера, який одягав його піджак".

Його раптова смерть шокувала шанувальників, оскільки в останні роки актор переживав величезний підйом у своїй кар'єрі, знявшись разом з Тароном Егертоном у фільмі "Чорний птах" у 2022 році. В останні роки він також знявся у фільмах "Шлюбна історія" та "Ніяких різких рухів".

Але найбільшу популярність йому принесла неймовірна гра у гангстерській класиці Мартіна Скорсезе "Славні хлопці" 1990 року, де він зіграв Генрі Гілла, а роль Джиммі Конвея виконав 78-річний Роберт Де Ніро.

Ліотта був курцем приблизно до 2018 року, коли почав зніматися в рекламі Chantix від Pfizer. В одній з них він каже: "У фільмах я часто граю крутого хлопця. Але я не був достатньо сильним, щоб кинути палити самостійно, доки не спробував Чантікс". Представник фірми раніше заявив, що актор "хотів поділитися своєю історією, щоб допомогти іншим", тому приєднався до акторського складу для зйомок у рекламі.

Ліотта народився в Нью-Джерсі в 1954 році, але його мати покинула його в сиротинці, а через пів року його всиновили. Після закінчення школи він переїхав до Нью-Йорка і працював барменом, доки не отримав роль у мильній опері "Інший світ" у 1980 році.

Популярність Ліотта здобув, зігравши колишнього в'язня Рея Сінклера у чорній комедії "Щось дике" 1986 року, за яку він отримав номінацію на "Золотий глобус".