Из-за пьяного водителя с рейса сняли маршрутку под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Под Киевом полицейские сняли маршрутку с рейса из-за пьяного водителя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.
Так, полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter в Чабанах.
"За рулем находился 43-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние маршрутчика подтвердил и результат медицинского освидетельствования. Оказалось, транспортное средство осуществляло перевозку пассажиров из столицы в Боярку", - сообщили правоохранители.
На момент остановки людей в салоне не было.
Водителя полицейские сняли с маршрута и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).
Меру наказания пьяного маршрутчика определит суд.
Напомним, полиция за несколько недель поймала 50 пьяных водителей маршруток.