Из-за пьяного водителя с рейса сняли маршрутку под Киевом

Так, полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter в Чабанах.

"За рулем находился 43-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние маршрутчика подтвердил и результат медицинского освидетельствования. Оказалось, транспортное средство осуществляло перевозку пассажиров из столицы в Боярку", - сообщили правоохранители.

На момент остановки людей в салоне не было.

Водителя полицейские сняли с маршрута и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

Меру наказания пьяного маршрутчика определит суд.

Напомним, полиция за несколько недель поймала 50 пьяных водителей маршруток.