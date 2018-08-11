Через п'яного водія з рейсу зняли маршрутку під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Під Києвом поліцейські зняли маршрутку з рейсу через п’яного водія. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Київській області.
Так, поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter у Чабанах.
"За кермом знаходився 43-річний водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Нетверезий стан маршрутника підтвердив і результат медичного освідування. Виявилося, транспортний засіб здійснював перевезення пасажирів зі столиці в Боярку", - повідомили правоохоронці.
На момент зупинки людей в салоні не було.
Водія поліцейські зняли з маршруту та склали стосовно нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).
Міру покарання п’яного маршрутника визначить суд.
Нагадаємо, поліція за кілька тижнів зловила 50 нетверезих водіїв маршруток.