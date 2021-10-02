Из-за проливных дождей в Пакистане автомобиль упал в реку: погибла семья из 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Семья из семи человек, в том числе двое детей, погибли, когда их машина упала в реку из-за проливных дождей в пригороде пакистанской столицы рано утром в субботу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Офицер полиции Али Раза сообщил, что семья возвращалась домой после свадебной церемонии в соседнем селе. Он добавил, что водитель, видимо, не понял, что съехал с дороги, и машина упала в воду после удара о забор на небольшом мосту через реку.
Машина затонула в водах реки, и люди заметили ее только утром, когда вода отступила. Среди жертв четыре женщины, двое детей и мужчина.
Добавим
Последние муссонные дожди на большей части территории Пакистана сделали некоторые дороги опасными. На многих дорогах страны отсутствуют знаки безопасности, и автомобилисты в основном игнорируют правила техники безопасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пакистане проливные дожди унесли жизни 17 человек