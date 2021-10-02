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Через проливні дощі в Пакистані автомобіль впав в річку: загинула сім'я з 7 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сім'я з семи осіб, в тому числі двоє дітей, загинули, коли їх машина впала в річку через проливні дощі в передмісті пакистанської столиці рано вранці в суботу. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Офіцер поліції Алі Раза повідомив, що сім'я поверталася додому після весільної церемонії в сусідньому селі. Він додав, що водій, мабуть, не усвідомив, що з'їхав з дороги, і машина впала в воду після удару об паркан на невеликому мосту через річку.

Машина затонула в водах річки, і люди помітили її тільки вранці, коли вода відступила. Серед жертв чотири жінки, двоє дітей і чоловік.

Додамо

Нещодавні мусонні дощі на більшій частині території Пакистану зробили деякі дороги небезпечними. На багатьох дорогах країни відсутні знаки безпеки, і автомобілісти в основному ігнорують правила техніки безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пакистані проливні дощі забрали життя 17 людей

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