Через проливні дощі в Пакистані автомобіль впав в річку: загинула сім'я з 7 осіб

Деталі

Офіцер поліції Алі Раза повідомив, що сім'я поверталася додому після весільної церемонії в сусідньому селі. Він додав, що водій, мабуть, не усвідомив, що з'їхав з дороги, і машина впала в воду після удару об паркан на невеликому мосту через річку.

Машина затонула в водах річки, і люди помітили її тільки вранці, коли вода відступила. Серед жертв чотири жінки, двоє дітей і чоловік.

Додамо

Нещодавні мусонні дощі на більшій частині території Пакистану зробили деякі дороги небезпечними. На багатьох дорогах країни відсутні знаки безпеки, і автомобілісти в основному ігнорують правила техніки безпеки.

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