Из-за приобретения Twitter состояние Маска уменьшилось на 70 млрд долларов – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Чистый капитал Илона Маска упал ниже 200 миллиардов долларов во вторник, поскольку инвесторы отвергли акции Tesla из-за опасений, что топ-менеджер и крупнейший акционер самого дорогого в мире производителя электромобилей больше озабочен Twitter.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным Forbes, состояние Маска сейчас составляет 197,4 миллиарда долларов, причем значительная доля из них приходится на его почти 15% акций Tesla, рыночная стоимость которых составляет 622 миллиарда долларов.
Уменьшение капитала Маска связывают именно с падением курса акций Tesla. Как пишет издание, инвесторы избавляются от акций Tesla из-за опасений, что Маск стал существенно больше уделять внимание развитию Twitter.
В итоге Tesla с апреля потеряла почти половину своей рыночной стоимости, которая сейчас составляет 622 млрд долларов. А состояние Маска со времени, когда в апреле он объявил о намерении приобрести Twitter, снизилось на 70 млрд долларов, подсчитали в Reuters.
Напомним
27 октября миллиардер Илон Маск закрыл соглашение на 44 миллиарда долларов относительно покупки Twitter, положив конец одной из самых громких и драматических саг за последнее время после нескольких месяцев судебных споров между самым богатым человеком в мире и платформой социальных сетей.