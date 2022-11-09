Из-за приобретения Twitter состояние Маска уменьшилось на 70 млрд долларов – Reuters

Детали

По данным Forbes, состояние Маска сейчас составляет 197,4 миллиарда долларов, причем значительная доля из них приходится на его почти 15% акций Tesla, рыночная стоимость которых составляет 622 миллиарда долларов.

Уменьшение капитала Маска связывают именно с падением курса акций Tesla. Как пишет издание, инвесторы избавляются от акций Tesla из-за опасений, что Маск стал существенно больше уделять внимание развитию Twitter.

В итоге Tesla с апреля потеряла почти половину своей рыночной стоимости, которая сейчас составляет 622 млрд долларов. А состояние Маска со времени, когда в апреле он объявил о намерении приобрести Twitter, снизилось на 70 млрд долларов, подсчитали в Reuters.

Напомним

27 октября миллиардер Илон Маск закрыл соглашение на 44 миллиарда долларов относительно покупки Twitter, положив конец одной из самых громких и драматических саг за последнее время после нескольких месяцев судебных споров между самым богатым человеком в мире и платформой социальных сетей.