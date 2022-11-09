Через придбання Twitter статки Маска зменшилися на 70 млрд доларів – Reuters

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За даними Forbes, статки Маска зараз становлять 197,4 мільярда доларів, причому значна частка з них припадає на його майже 15% акцій Tesla, ринкова вартість яких становить 622 мільярди доларів.

Зменшення капіталу Маска пов'язують саме із падінням курсу акцій Tesla. Як пише видання, інвестори позбуваються акцій Tesla через побоювання, що Маск став суттєво більше приділяти увагу розвитку Twitter.

У підсумку Tesla з квітня втратила майже половину своєї ринкової вартості, яка зараз становить 622 млрд доларів. А статки Маска з часу, коли у квітні він оголосив про намір придбати Twitter, знизилися на 70 млрд доларів, підрахували у Reuters.

Нагадаємо

27 жовтня мільярдер Ілон Маск закрив угоду на 44 мільярди доларів щодо покупки Twitter, поклавши край одній з найгучніших і найдраматичніших саг за останній час після кількох місяців судових спорів між найбагатшою людиною у світі та платформою соціальних мереж.