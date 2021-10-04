Из-за пожара в центре Львова полиция ограничила движение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В центре Львова произошел пожар. Патрульная полиция частично ограничила движение, передает УНН.
Детали
По данным патрульной полиции Львовской области, в результате пожара в одном из подвалов на улице Коперника, проезд на перекрестке улиц Коперника - Ференса Листа закрыт, с улицы Банковой заезд в центральную часть города тоже временно закрыт.
Напомним
В городе Белая Церковь произошел пожар в гематологическом отделении городской больницы. По предварительной информации, в результате возгорания мебели в палате погибла женщина.