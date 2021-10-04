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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 106091 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 103304 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102806 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Из-за пожара в центре Львова полиция ограничила движение

Из-за пожара в центре Львова полиция ограничила движение

Киев  •  УНН

 • 15466 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В центре Львова произошел пожар. Патрульная полиция частично ограничила движение, передает УНН.

Детали

По данным патрульной полиции Львовской области, в результате пожара в одном из подвалов на улице Коперника, проезд на перекрестке улиц Коперника - Ференса Листа закрыт, с улицы Банковой заезд в центральную часть города тоже временно закрыт.

Напомним

В городе Белая Церковь произошел пожар в гематологическом отделении городской больницы. По предварительной информации, в результате возгорания мебели в палате погибла женщина.

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