Через пожежу у центрі Львова поліція обмежила рух

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За даними патрульної поліції Львівської області, через пожежу в одному із підвалів на вулиці Коперника, проїзд на перехресті вулиць Коперника — Ференса Ліста закритий, з вулиці Банківської заїзд в центральну частину міста теж тимчасово закритий.

Нагадаємо

У місті Біла Церква сталася пожежа в гематологічному відділенні міської лікарні. За попередньою інформацією, внаслідок загоряння меблів в палаті загинула жінка.