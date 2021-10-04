Через пожежу у центрі Львова поліція обмежила рух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У центрі Львова сталась пожежа. Патрульна поліція частково обмежила рух, передає УНН.
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За даними патрульної поліції Львівської області, через пожежу в одному із підвалів на вулиці Коперника, проїзд на перехресті вулиць Коперника — Ференса Ліста закритий, з вулиці Банківської заїзд в центральну частину міста теж тимчасово закритий.
Нагадаємо
У місті Біла Церква сталася пожежа в гематологічному відділенні міської лікарні. За попередньою інформацією, внаслідок загоряння меблів в палаті загинула жінка.