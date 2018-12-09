Из-за ранения военного на Яворовском полигоне открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. По факту ранения военнослужащего на Яворовском полигоне открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Что касается вчерашнего происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 414 ("Нарушение правил обращения с оружием" УК Украины – ред.)", – сообщили в ГБР.
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В Бюро подтвердили, что инцидент произошел вчера во время учебных стрельб, важных органов пострадавший военнослужащий не задел. В результате инцидента больше никто не пострадал.
Напомним, вчера во время стрельб на Яворовском полигоне во Львовской области военный выстрелил себе в ногу.