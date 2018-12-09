Через поранення військового на Яворівському полігоні відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. За фактом поранення військовослужбовця на Яворівському полігоні відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.
"Стосовно вчорашньої події відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статтею 414 ("Порушення правил поводження зі зброєю" КК України – ред.)", – повідомили у ДБР.
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У Бюро підтвердили, що інцидент стався вчора під час навчальних стрільб, важливих органів постраждалий військовослужбовець не зачепив. Внаслідок інциденту більше ніхто не постраждав.
Нагадаємо, вчора під час стрільб на Яворівському полігоні у Львівській області військовий вистрілив собі в ногу.