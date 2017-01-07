Через Полтавскую область будет курсировать дополнительный скоростной поезд

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Киев • УНН

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ПОЛТАВА-КИЕВ. 7 января. УНН. "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити + № 728/727 сообщением Киев - Харьков - Киев, сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ОАО "Укрзализныця".

Из Киева и Харькова поезд будет отправляться 13, 15, 20, 22, 27 и 29 января 2017.

Скоростной поезд будет курсировать по следующему графику движения: отправление со станции Киев-Пассажирский в 10:15 и прибытие в Харьков в 14:54. Поезд проследует с остановками на станциях: Дарница, Миргород, Полтава-Киевская.

В обратном направлении из Харькова поезд отправится в 15:50 и прибудет на станцию ​​Киев-Пассажирский в 20:34 с остановками на станциях Полтава-Киевская, Миргород, Дарница.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Киев после Рождества.

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