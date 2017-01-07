Через Полтавщину курсуватиме додатковий швидкісний поїзд
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 7 січня. УНН. “Укрзалізниця” призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 728/727 сполученням Київ — Харків — Київ, повідомляє УНН-Центр із посиланням на прес-службу ПАТ “Укрзалізниця”.
Із Києва та Харкова поїзд відправлятиметься 13, 15, 20, 22, 27 та 29 січня 2017 року.
Швидкісний поїзд курсуватиме за наступним графіком руху: відправлення зі станції Київ-Пасажирський о 10:15 та прибуття до Харкова о 14:54. Поїзд прослідує із зупинками на станціях: Дарниця, Миргород, Полтава—Київська.
У зворотному напрямку з Харкова поїзд відправиться о 15:50 і прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 20:34 із зупинками на станціях: Полтава—Київська, Миргород, Дарниця.
Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд зі Львова до Києва після Різдва.