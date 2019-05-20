Из-за начала показа последней серии "Игры престолов" упал сайт HBO
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Из-за начала показа последней серии сериала "Игра престолов" в понедельник в 4:00 по киевскому времени упал сайт американского телеканала HBO. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Downdetector.
Больше всего проблем с доступом на ресурс и просмотром сериала имеют жители США, особенно в Нью-Йорке, Вашингтоне и в Калифорнии.
Кроме этого, с существенными проблемами с доступом на сайт сталкиваются жители Бразилии.
В Европе от проблем страдают только зрители в Польше (Гданьск, Варшава, Краков).
HBO начал показ последней серии сериала "Игра престолов" по графику в воскресенье в 21:00 по восточноамериканскому времени (4:00 понедельника по киевскому времени).
Шестая серия восьмого сезона "Игры престолов" станет финалом сериала.
Напомним, премьера первой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), которая состоялась в воскресенье, посмотрели около 17,4 млн американских зрителей.