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6 марта, 19:19 • 137737 просмотра

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Из-за начала показа последней серии "Игры престолов" упал сайт HBO

Из-за начала показа последней серии "Игры престолов" упал сайт HBO

Киев  •  УНН

 • 20076 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Из-за начала показа последней серии сериала "Игра престолов" в понедельник в 4:00 по киевскому времени упал сайт американского телеканала HBO. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Downdetector.

Больше всего проблем с доступом на ресурс и просмотром сериала имеют жители США, особенно в Нью-Йорке, Вашингтоне и в Калифорнии.

Кроме этого, с существенными проблемами с доступом на сайт сталкиваются жители Бразилии.

В Европе от проблем страдают только зрители в Польше (Гданьск, Варшава, Краков).

HBO начал показ последней серии сериала "Игра престолов" по графику в воскресенье в 21:00 по восточноамериканскому времени (4:00 понедельника по киевскому времени).

Шестая серия восьмого сезона "Игры престолов" станет финалом сериала.

Напомним, премьера первой серии заключительного сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), которая состоялась в воскресенье, посмотрели около 17,4 млн американских зрителей.

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