Через початок показу останньої серії "Гри престолів" впав сайт НВО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Через початок показу останньої серії серіалу "Гра престолів" у понеділок о 4:00 за київським часом впав сайт американського телеканалу HBO. Про це повідомляє УНН з посиланням на Downdetector.
Найбільше проблем з доступом на ресурс і переглядом серіалу мають мешканці США, особливо, у Нью-Йорку, Вашингтоні і у Каліфорнії.
Крім цього, з суттєвими проблемами з доступом на сайт стикаються мешканці Бразилії.
У Європі від негараздів потерпають тільки глядачі у Польщі (Гданськ, Варшава, Краків).
HBO почав показ останньої серії серіалу "Гра престолів" за графіком у неділю о 21:00 за східноамериканським часом (4:00 понеділка за київським часом).
Шоста серія восьмого сезону "Ігри престолів" стане фіналом серіалу.
Нагадаємо, прем’єру першої серії заключного сезону серіалу “Гра престолів” (Game of Thrones), яка відбулася в неділю, подивилися близько 17,4 млн американських глядачів.