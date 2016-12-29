Через предновогоднии ярмарки в Киеве некоторый общественный транспорт изменит маршрут

Так, 30 декабря 2016 года на ул. Героев Севастополя, на участке от ул. Космонавта Комарова до ул. Василия Чумака, движение автобусов маршрута № 2 в направлении ст. м. "Шулявская" будет организовано по трассе: ул. Академика Королева - ул. 9 мая - просп. Отрадный - ул. Пост-Волынская - ул. Новополевая - ул. Суздальская - просп. Отрадный - ул. Героев Севастополя - ул. Академика Стражеско - б-р Вацлава Гавела (б-р Ивана Лепсе) - ул. Гарматная - просп. Победы - ст. м. "Шулявская" (без заеду на ул. Академика Каблукова и ул. Героев Севастополя)

В то же время, 31 декабря 2016 года на ул. Марины Цветаевой, на участке от ул. Маяковского до ул. Закревского, движение троллейбусов маршрута №37А будет организовано по трассе троллейбусов маршрута №37. Также 31 декабря 2016 года на просп. Оболонском, на участке от ул. Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко, движение автобусов маршрута №73 в направлении ул. Милославской будет организовано по трассе: ст. м. "Героев Днепра" - ул. Героев Днепра - ул. Зои Гайдай - ул. Маршала Тимошенко - просп. Оболонский, далее по действующей трассе.