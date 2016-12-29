Через передноворічні ярмарки у Києві деякий громадський транспорт змінить маршрут

Так, 30 грудня 2016 року на вул. Героїв Севастополя, на ділянці від просп. Космонавта Комарова до вул. Василя Чумака, рух автобусів маршруту № 2 в напрямку ст. м. “Шулявська” буде організовано за трасою: просп. Академіка Корольова — вул. 9 травня — просп. Відрадний — вул. Пост-Волинська — вул. Новопольова — вул. Суздальська — просп. Відрадний — вул. Героїв Севастополя — вул. Академіка Стражеска — б-р Вацлава Гавела (б-р Івана Лепсе) — вул. Гарматна — просп. Перемоги — ст. м. “Шулявська” (без заїду на вул. Академіка Каблукова та вул. Героїв Севастополя);

Водночас, 31 грудня 2016 року на вул. Марини Цвєтаєвої, на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського, рух тролейбусів маршруту №37А буде організовано за трасою тролейбусів маршруту №37. Також 31 грудня 2016 року на просп. Оболонському, на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Маршала Тимошенка, рух автобусів маршруту №73 в напрямку вул. Милославської буде організовано за трасою: ст. м. “Героїв Дніпра” — вул. Героїв Дніпра — вул. Зої Гайдай — вул. Маршала Тимошенка — просп. Оболонський, далі за діючою трасою.