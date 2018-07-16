Из-за падения самолета в Сумской области начали производство

"Под процессуальным руководством Роменской местной прокуратуры следственными Роменского отдела полиции устанавливаются обстоятельства гибели 54-летнего пилота одномоторного самолета "Бекас Х-32", - говорится в сообщении.

Так, инцидент произошел вчера, 15 июля, между с. Погожая Криница и с. Зарудье Роменского района. Как было предварительно установлено, самолет совершал перелет из пгт Липовая Долина.

"Точное место назначения и причины падения самолета устанавливаются", - уточнила пресс-секретарь.

Уголовное производство начато по ч.3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.

Напомним, легкомоторный самолет "X-32 Бекас" упал во время сельхозработ в Сумской области.