Из-за падения самолета в Сумской области начали производство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Самолет разбился в Роменском районе Сумской области, в результате чего 54-летний пилот погиб. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора области Наталья Науменко в Facebook, передает УНН.
"Под процессуальным руководством Роменской местной прокуратуры следственными Роменского отдела полиции устанавливаются обстоятельства гибели 54-летнего пилота одномоторного самолета "Бекас Х-32", - говорится в сообщении.
Так, инцидент произошел вчера, 15 июля, между с. Погожая Криница и с. Зарудье Роменского района. Как было предварительно установлено, самолет совершал перелет из пгт Липовая Долина.
"Точное место назначения и причины падения самолета устанавливаются", - уточнила пресс-секретарь.
Уголовное производство начато по ч.3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.
Напомним, легкомоторный самолет "X-32 Бекас" упал во время сельхозработ в Сумской области.