Через падіння літака на Сумщині розпочали провадження

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Літак розбився у Роменському районі Сумської області, внаслідок чого 54-річний пілот загинув. Про це повідомила прес-секретар прокурора області Наталя Науменко у Facebook, передає УНН.

"Під процесуальним керівництвом Роменської місцевої прокуратури слідчими Роменського відділу поліції встановлюються обставини загибелі 54-річного пілота одномоторного літака "Бекас Х-32", - йдеться в повідомленні.

Так, інцидент стався вчора, 15 липня, між с. Погожа Криниця та с. Заруддя Роменського району. Як було попередньо встановлено, літак здійснював переліт із смт Липова Долина.

"Точне місце призначення та причини падіння літака наразі встановлюються", - уточнила речниця.

Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) КК України.

Нагадаємо, легкомоторний літак "X-32 Бекас" впав під час сільгоспробіт у Сумській області. 

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