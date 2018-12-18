Из-за гололеда травмировались 182 человека

Отвечая на вопрос корреспондента сколько человек получили травмы из-за гололеда Наталья Вишневская сказала: "За последние сутки - 171 человек и 11 детей".



Сегодня, в западных областях Украины во вторник днем ожидается небольшой снег, температура по стране снизится до 8 градусов мороза, на дорогах - гололедица.

Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе с 17 по 21 декабря будут фиксироваться дискомфортные погодные условия .



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