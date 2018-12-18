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Через ожеледицю травмувалися 182 людини

Київ • УНН

 • 16973 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. За добу через ожеледицю травмувалися 182 людини, серед них є діти. Про це в коментарі УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.

Через ожеледицю травмувалися 182 людини

Відповідаючи на питання кореспондента скільки осіб зазнали травм через ожеледицю Наталя Вишневська сказала: "За останню добу – 171 чоловік та 11 дітей".

Сьогодні, у західних областях України у вівторок удень очікується невеликий сніг, температура по країні знизиться до 8 градусів морозу, на дорогах - ожеледиця.

Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 17 по 21 грудня будуть фіксуватися дискомфортні погодні умови.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На наступному тижні вдарять сильні морози

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