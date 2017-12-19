Из-за обстрелов в Новолуганском повреждено полсотни домов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В поселке Новолуганское в Донецкой области в результате обстрелов со стороны боевиков повреждено 50 зданий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел.
"Полиция патрулирует пострадавшее от обстрела боевиков Новолуганское. По состоянию на 8 утра известно о повреждении 50 зданий, в том числе школы, детского сада и фельдшерско-акушерского пункта", - сообщили в МВД.
Полицейские охраняют разрушенные районы от мародерства, документируют последствия теракта и помогают мирным жителям.
"В результате обстрела ранения получили 8 человек, среди них один ребенок. 6-летняя девочка, которая получила психологическую травму, находится в больнице", - уточнили в МВД.
Напомним, вчера около 17.00 боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Новолуганское, в результате чего среди мирного населения есть жертвы, количество которых устанавливается.