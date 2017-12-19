Из-за обстрелов в Новолуганском повреждено полсотни домов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74254 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88850 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91484 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110095 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101258 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104943 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111921 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122919 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134480 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Из-за обстрелов в Новолуганском повреждено полсотни домов

Из-за обстрелов в Новолуганском повреждено полсотни домов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В поселке Новолуганское в Донецкой области в результате обстрелов со стороны боевиков повреждено 50 зданий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел.

"Полиция патрулирует пострадавшее от обстрела боевиков Новолуганское. По состоянию на 8 утра известно о повреждении 50 зданий, в том числе школы, детского сада и фельдшерско-акушерского пункта", - сообщили в МВД.

Полицейские охраняют разрушенные районы от мародерства, документируют последствия теракта и помогают мирным жителям.

"В результате обстрела ранения получили 8 человек, среди них один ребенок. 6-летняя девочка, которая получила психологическую травму, находится в больнице", - уточнили в МВД.

Напомним, вчера около 17.00 боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Новолуганское, в результате чего среди мирного населения есть жертвы, количество которых устанавливается.

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