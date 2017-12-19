Через обстріли у Новолуганському пошкоджено півсотні будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Новолуганському на Донеччині в наслідок обстрілів з боку бойовиків пошкоджено 50 будівель. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Міністерства внутрішніх справ.
“Поліція патрулює постраждале від обстрілу бойовиків Новолуганське. Станом на 8 ранку відомо про пошкодження 50 будівель, в тому числі школи, дитячого садку та фельдшерсько-акушерського пункту”, — повідомили у МВС.
Поліцейські охороняють пошкоджений район від мародерства, документують наслідки теракту та допомагають мирним мешканцям.
“Внаслідок обстрілу поранення дістали 8 людей, серед них одна дитина. 6-річна дівчинка, яка отримала психологічну травму, перебуває в лікарні”, — уточнили у МВС.
Нагадаємо, вчора близько 17.00 бойовики обстріляли житлові квартали населеного пункту Новолуганське, в результаті чого серед мирного населення є жертви, кількість яких встановлюється.