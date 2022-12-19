Из-за обстрелов рашистов ежедневно из Херсона выезжает до 120 человек

Детали

По состоянию на 24 февраля в Херсонской территориальной общине проживало 333 тысячи населения, сообщила Луговая. Когда в город 11 ноября вошли ВСУ, количество людей и движение частного транспорта начали увеличиваться. По словам чиновницы, в период с 11 по 13 ноября в Херсоне находилось примерно 85-100 тысяч населения.

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"Несмотря на то, что был полный Армагеддон, не было ни света, ни газа, ни тепла, ни воды, не работала канализация, очень были страшные времена – люди возвращались. И только начались страшные обстрелы, начались и первые выезды людей из города Херсона. Чем больше обстрелов, тем больше тенденция на выезд людей. На сегодня где-то от 50 до 100-120 человек ежедневно выезжают", - отметила она.

Напомним

За прошедшие сутки русские оккупанты 69 раз обстреляли Херсонскую область - 6 гражданских получили ранения разной степени тяжести.