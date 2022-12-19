Из-за обстрелов рашистов ежедневно из Херсона выезжает до 120 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В первые недели после освобождения Херсона от российских захватчиков в город начали возвращаться люди. Однако из-за постоянных обстрелов оккупантов из города ежедневно выезжает до 120 человек. Об этом во время брифинга заявила начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, передает УНН.
Детали
По состоянию на 24 февраля в Херсонской территориальной общине проживало 333 тысячи населения, сообщила Луговая. Когда в город 11 ноября вошли ВСУ, количество людей и движение частного транспорта начали увеличиваться. По словам чиновницы, в период с 11 по 13 ноября в Херсоне находилось примерно 85-100 тысяч населения.
Цитата
"Несмотря на то, что был полный Армагеддон, не было ни света, ни газа, ни тепла, ни воды, не работала канализация, очень были страшные времена – люди возвращались. И только начались страшные обстрелы, начались и первые выезды людей из города Херсона. Чем больше обстрелов, тем больше тенденция на выезд людей. На сегодня где-то от 50 до 100-120 человек ежедневно выезжают", - отметила она.
Напомним
За прошедшие сутки русские оккупанты 69 раз обстреляли Херсонскую область - 6 гражданских получили ранения разной степени тяжести.