Через обстріли рашистів щодня з Херсону виїжджає до 120 людей

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Станом на 24 лютого у Херсонській територіальній громаді проживало 333 тисячі населення, повідомила Лугова. Коли до міста 11 листопада зайшли військові ЗСУ, кількість людей та рух приватного транспорту почали збільшуватися. За словами чиновниці, у період з 11 по 13 листопада у Херсоні перебувало приблизно 85-100 тисяч населення.

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"Попри те, що був повний Армагеддон, не було ні світла, ні газу, ні тепла, ні води, не працювала каналізація, дуже були страшні часи - люди поверталися. І тільки почалися страшні обстріли, почалися і перші виїзди людей з міста Херсона. Чим більше обстрілів, тим більша тенденція на виїзд людей. На сьогодні десь від 50 до 100-120 людей щодня виїздять", - зазначила вона.

Нагадаємо

Минулої доби російські окупанти 69 разів обстріляли Херсонську область - 6 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.