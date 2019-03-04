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Из-за обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. С начала текущих суток боевики четыре раза обстреляли подразделения операции Объединенных сил и выпустили 3 мины в результате которых погиб один украинский военный. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"На Луганском направлении враг около 8:30 выпустил 3 мины калибра 120 мм по нашим позициям неподалеку Зайцевого. На Донецком направлении, боевики в период с 6 утра до 9:45 осуществили 4 обстрела с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате одного из вражеских обстрелов погиб один украинский военный", - сказал Праута.

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Наиболее длительный и мощный обстрел произошел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовки враг более трех с половиной часов вел огонь из артиллерии 122-го калибра, вооружения танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса.

По словам Прауты, вблизи Водяного украинские защитники насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, так же выпущенных врагами со стороны Ужовки. 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм разорвались в районе Широкино.

"Кроме того, зафиксировано активность боевиков возле населенного пункта Пески, где враг 15 минут вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберного пулемета", - отмечает Праута.

Напомним, 3 марта боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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