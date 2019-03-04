Через обстріли на Донбасі загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Від початку поточної доби бойовики чотири рази обстріляли підрозділи операції Об'єднаних сил та випустили 3 міни в результаті яких загинув один український військовий. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
“На Луганському напрямку ворог близько 8:30 випустив 3 міни калібру 120 мм по наших позиціях неподалік Зайцевого. На Донецькому напрямку, бойовики у період з 6-ї ранку до 9:45 здійснили 4 обстріли. Із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок одного із ворожих обстрілів згинув один український військовий”, — сказав Праута.
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Найбільш тривалий і потужний обстріл відбувся в районі Лебединського. З боку окупованої Ужівки ворог понад три з половиною години вів вогонь з артилерії 122-го калібру, озброєння танку, міномету калібру 120 мм, а також протитанкового ракетного комплексу.
За словами Праути, поблизу Водяного українські захисники нарахували на своїх позиціях 12 розривів мін 120-го калібру, так само випущених ворогами з боку Ужівки. 12 артилерійських снарядів калібру 122 мм розірвалися в районі Широкиного.
“Крім того, зафіксовано активність бойовиків біля населеного пункту Піски, де ворог 15 хвилин вів вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберного кулемету”, — зазначає Праута.
Нагадаємо, 3 березня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.