В Донецкой области из-за обстрелов ранены четыре полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Из-за атак российских военных по Донецкой области за прошедшие сутки ранения получили четверо полицейских. По данным правоохранителей оккупанты накрыли огнем три населенных пункта. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, пишет УНН.
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“В Донецкой области в результате российских обстрелов за прошедшие сутки ранены четверо полицейских За прошедшие сутки россияне накрыли огнем три населенных пункта. Информации о пострадавших гражданских жителей не поступало”, — отметили в пресс-службе Нацпола.
Детали
По данным Нацполции российские оккупанты атаковали в субботу Часов Яр, Северск и поселок Курдюмовка.
В частности, полицейские попали под обстрел в прифронтовом Северске. Один из артиллерийских снарядов захватчиков разорвался возле экипажа полиции.
Ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы. Также был поврежден служебный автомобиль.
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Сейчас состояние правоохранителей удовлетворительное. Они лечатся амбулаторно.
По данному факту полиция и СБУ возбудили уголовные производства по ст. 438 “нарушение законов и обычаев войны” Уголовного кодекса Украины.