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Через обстріли Донеччини поранені чотири правоохоронці

Київ • УНН

 • 56146 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Через атаки російських військових по Донеччині минулої доби поранення зазнали четверо поліцейських. За даними правоохоронців окупанти накрили вогнем три населені пункти. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України, пише УНН.

Через обстріли Донеччини поранені чотири правоохоронці

Цитата

“На Донеччині внаслідок російських обстрілів минулої доби поранено чотирьох поліцейських Минулої доби росіяни накрили вогнем три населених пункти. Інформації щодо постраждалих цивільних мешканців не надходило”, — зазначили у пресслужбі Нацполу.

Деталі

За даними Нацполції російські окупанти атакували у суботу Часів Яр, Сіверськ та селище Курдюмівку.
Зокрема, поліцейські потрапили під обстріл у прифронтовому Сіверську. Один з артилерійських снарядів загарбників розірвався біля екіпажу поліції.

Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи. Також було пошкоджено службовий автомобіль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: російські військові обстрілювали чотири громади Сумської області з мінометів та артилерії

Нині стан правоохоронців задовільний. Вони лікуються амбулаторно.

За даним фактом поліція та СБУ порушили кримінальні провадження за ст. 438 “порушення законів та звичаїв війни” Кримінального кодексу України.

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