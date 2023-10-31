Из-за обстрела ТЭС в Донецкой области обесточивались три шахты и более 18 тысяч потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В результате обстрела за прошедшие сутки и повреждения ТЭС в Донецкой области, обесточены 35 населенных пунктов, и три угольные шахты были без света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс службу министерства энергетики Украины.
Цитата
«Вчера в результате обстрела было повреждено оборудование одной из ТЭС в Донецкой области, остались без электроснабжения три угольные шахты, 35 населенных пунктов и 18,3 тысячи потребителей», - информирует Минэнерго.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 31 октября шахты зажили.
Обесточивание
Также сообщается, что из-за обстрела подстанции на Херсонщине поврежден трансформатор, без света остались 4 населенных пункта, более 7 тысяч потребителей.
Кроме того без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Вместе с тем проводятся ремонтные работы, но в соответствии с условиями безопасности ситуации.
В результате технологических нарушений за прошедшие сутки временно обесточивались более 5 тысяч потребителей в Запорожской области. Сообщается, что в настоящее время все заживают.
Генерация
В Минэнерго утверждают, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей.
Последствия подрыва плотины Каховской ГЭС
В Херсоне после подтопления остаются обесточенными 1,2 тыс. потребителей.
уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,69 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 143,00 МВт*ч. Экспорт в Словакию и Молдову – 1 676 МВтч.
Дополнение
Ранее УНН со ссылкой на ДТЭК сообщал, что в результате удара армии рф по теплоэлектростанциям в прифронтовом регионе серьезное повреждение получило оборудование ТЭС. Обошлось без пострадавших.