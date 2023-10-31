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Financial Times

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Калибр (семейство ракет)

Из-за обстрела ТЭС в Донецкой области обесточивались три шахты и более 18 тысяч потребителей

Киев • УНН

 • 31721 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В результате обстрела за прошедшие сутки и повреждения ТЭС в Донецкой области, обесточены 35 населенных пунктов, и три угольные шахты были без света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс службу министерства энергетики Украины.

Из-за обстрела ТЭС в Донецкой области обесточивались три шахты и более 18 тысяч потребителей

Цитата

«Вчера в результате обстрела было повреждено оборудование одной из ТЭС в Донецкой области, остались без электроснабжения три угольные шахты, 35 населенных пунктов и 18,3 тысячи потребителей», - информирует Минэнерго.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 31 октября шахты зажили.

Обесточивание

Также сообщается, что из-за обстрела подстанции на Херсонщине поврежден трансформатор, без света остались 4 населенных пункта, более 7 тысяч потребителей.

Кроме того без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Вместе с тем проводятся ремонтные работы, но в соответствии с условиями безопасности ситуации.

В результате технологических нарушений за прошедшие сутки временно обесточивались более 5 тысяч потребителей в Запорожской области. Сообщается, что в настоящее время все заживают.

Генерация

В Минэнерго утверждают, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Последствия подрыва плотины Каховской ГЭС

В Херсоне после подтопления остаются обесточенными 1,2 тыс. потребителей.
уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,69 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 143,00 МВт*ч. Экспорт в Словакию и Молдову – 1 676 МВтч.

Дополнение

Ранее УНН со ссылкой на ДТЭК сообщал, что в результате удара армии рф по теплоэлектростанциям в прифронтовом регионе серьезное повреждение получило оборудование ТЭС. Обошлось без пострадавших.

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